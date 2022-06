Matheus Nunes afastou esta terça-feira o cenário de uma saída do Sporting no mercado em curso. “O meu objetivo é cumprir contrato”, disse o médio luso-brasileiro na conferência de imprensa da seleção nacional, que prepara o jogo desta quinta-feira com a congénere da República Checa.



