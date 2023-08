Matheus Nunes está a forçar a sua transferência para o Man. City, num negócio em que o Sporting é parte interessada. Segundo noticiou o ‘The Athletic’, o médio recusou-se a treinar com os colegas do Wolverhampton, para pressionar o clube a vendê-lo.





Quando, no verão passado, o Sporting vendeu Matheus Nunes aos Wolves por 45 milhões de euros, reservou 10% da mais-valia de uma venda futura. O City apresentou uma primeira proposta formal de 55 milhões de euros, verba que o Wolverhampton considerou demasiado baixa para aquele que é o valor e o potencial do internacional português. Nesse cenário, os Wolves já teriam um lucro de 10 milhões de euros, tendo de entregar 1 milhão de euros (os tais 10%) ao Sporting. Os leões teriam ainda direito a mais 962 500 euros relativos ao mecanismo de solidariedade (1,75% do valor total da venda), numa receita que totalizaria quase 2 milhões de euros.