O futuro de Matheus Nunes está nas mãos… de Matheus Nunes. O médio luso-brasileiro continua a resistir à proposta do Wolverhampton no sentido de trocar o Sporting pelo clube inglês, que é treinado por Bruno Lage. A hesitação do jogador é mesmo tida como o fator de bloqueio à concretização da transferência, num momento em que os clubes já chegaram a um princípio de entendimento, com o emblema de Alvalade tentado a aceitar a proposta de 40 milhões de euros pelo internacional português de 23 anos.









