Matheus Uribe recebe apoio extra da mulher em jogo frente ao Peru

Matheus Uribe contou este sábado com o apoio da mulher, Cindy Álvarez, que em Miami (Estados Unidos) assistiu à vitória (1-0) da seleção da Colômbia (de Carlos Queiroz) num jogo de preparação frente ao Peru.O médio e também Luis Díaz regressaram à competição após terem sido afastados da convocatória do FC Porto para o jogo com o Boavista, no passado fim de semana.Os dois, e ainda Saravia e Marchesín, foram castigados com multas por terem infringido o regulamento interno do clube, devido à presença fora de horas na festa de aniversário de Cindy Álvarez.No jogo deste sábado, Uribe foi suplente utilizado durante toda a segunda parte, enquanto Díaz foi titular. O único golo do jogo foi apontado por Morelos em tempo de descontos.