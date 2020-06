Mathieu está em fim de ciclo no Sporting e a repreensão de Rúben Amorim ao deixá-lo fora dos convocados do jogo com o P. Ferreira (triunfo 1-0) abre a porta da saída do clube ao central, de 36 anos, apurou o Correio da Manhã.

Em final de contrato com os leões, Mathieu ainda não chegou a acordo para a renovação. O Sporting não está disposto a continuar a pagar o elevado vencimento na ordem dos dois milhões de euros líquidos/ano, por um jogador que terá 37 anos na nova época.

Mas o dado que o fez ficar de fora dos convocados do jogo com o P. Ferreira foi bem mais grave, pois depreende-se pelas palavras de Rúben Amorim no final do jogo que foi por falta de empenho nos treinos que antecederam a partida. "Começa uma nova vida quando começa uma nova semana. Se um jogador não segue os nossos comportamentos enquanto equipa...", disse o técnico leonino no final do jogo de Alvalade.

Segundo o CM apurou, Rúben Amorim tem estado muito ativo nos treinos, quer a incentivar os jogadores, quer a corrigir posições no treino. O técnico entende que Mathieu não se aplicou a cem por cento, apesar de ter cumprido no jogo com o V. Guimarães (2-2). Amorim quer que o empenho nos treinos seja como nos jogos, com a mesma determinação e intensidade. Um sinal aos jovens de que no plantel não há imprescindíveis e de que joga quem se aplica mais nos treinos.



PORMENORES

Fim de contrato

Mathieu chegou ao Sporting há três épocas oriundo do Barcelona. Chegou a custo zero, mas com um ordenado acima do teto salarial. Aufere dois milhões de euros líquidos/ano. Tem uma cláusula de 60 milhões.



105 jogos/9 golos

O francês Mathieu já realizou 105 jogos pelo Sporting em três épocas. O central apontou nove golos, três por época. Pode bater o recorde se marcar mais um até ao final desta época.



Palmarés invejável

Mathieu tem um palmarés de luxo: Um Mundial de Clubes (2015), uma Liga dos Campeões (2014/15), uma Supertaça europeia (2015). Duas Ligas espanholas (2014/15 e 15/16), três Taças do Rei (2014/15, 15/16 e 16/17). Uma Liga francesa (2003/04). No Sporting ganhou uma Taça de Portugal (2018/19) e duas Taças da Liga (2017/18 e 18/19).



Luxação no ombro direito

Vietto fez uma luxação do ombro direito no jogo com o P. Ferreira e passou a ser o quarto cliente do departamento médico leonino, onde figuram Battaglia (dores na coxa direita), Luiz Phellype (operado ao joelho direito)

e Joelson (traumatismo no joelho esquerdo).



Rúben Amorim dá folga

O plantel leonino cumpre este sábado um dia de folga, antes de iniciar a preparação do jogo da próxima quinta-feira (21h15) com o Tondela, de novo no Estádio José Alvalade. O técnico não deu folga a seguir ao jogo com o P. Ferreira, tendo os jogadores efetuado este sábado trabalho de recuperação.



Bruno vibra com Jovane

Bruno Fernandes, antigo capitão do Sporting e atualmente no Manchester United, vibrou com o golo de Jovane Cabral na vitória do Sporting frente ao P. Ferreira (1-0) e fez questão de partilhar o momento nas redes sociais. Jovane confidenciou que tinha recebido um telefonema do amigo Bruno antes do jogo.



Quando converteu o livre celebrou da mesma forma que Bruno Fernandes faz, colocando as mãos nos ouvidos. "Sabes que espero muito mais de ti e estou a torcer por ti, miúdo. Mas valeu pelo golo e pela dedicatória", escreveu Bruno.