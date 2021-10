Mau tempo traz dois golos e garante vitória do Arouca frente ao Tondela

O Arouca venceu esta sexta-feira o Tondela por 2-0 em partida marcada pelo mau tempo. A equipa de Armando Evangelista subiu vários lugares na classificação.Os arouquenses entraram mais acutilantes e João Basso inaugurou o marcador, aos 31’, de penálti. Até ao intervalo, o Tondela reagiu mas Victor Braga, herói na baliza, evitou o golo dos opositores.Na 2ª metade, os visitantes tentaram equilibrar a partida mas Bukia, aos 68’, liquidou as esperanças do Tondela. Até final, com o terreno degradado pela chuva, o Arouca só teve de gerir a ansiedade adversária.