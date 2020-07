Maxi Pereira esteve nos Aliados a festejar o título do FC Porto

A cidade do Porto encheu-se de adeptos do FC Porto, figuras conhecidas e antigos jogadores do clube, entre eles, jogador Maxi Pereira para comemorar o 29º título de campeões nacionais.Uma imagem de Maxi Pereira, na Avenida dos Aliados, a festejar a vitória dos dragões está a dar que falar nas redes sociais. O jogador que vestiu a camisola do Benfica durante vários anos não perdeu a oportunidade de celebrar o triunfo do FC Porto junto dos adeptos.As comemorações estenderam-se por todo o país desde a Avenida dos Aliados, no Porto, até à praça do Marquês de Pombal, em Lisboa. O clube já não era campeão há dois anos e nem a pandemia da Covid-19 impediu que se juntassem centenas de pessoas pelas ruas do país.