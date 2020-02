Maximiano avisa que Sporting tem de estar ao melhor nível para eliminar turcos

Sabemos que vai ser muito complicado. Temos vantagem, mas não podemos relaxar. Temos de fazer um grande jogo", afirmou ontem Maximiano à Sport TV. O guarda-redes do Sporting fez a antevisão ao encontro de esta quinta-feira (17h55) em Istambul, em casa do Basaksehir, para a 2ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa.O guardião, apesar da vantagem conseguida em Alvalade (vitória dos leões por 3-1), espera dificuldades: "Sabemos que agora eles vão jogar em casa, vão procurar a vitória e, por isso, temos de estar ao melhor nível, se queremos passar a eliminatória". Para que não restem dúvidas, o guardião aponta ao triunfo, "como em todos os jogos", e dá o exemplo das boas exibições nas últimas partidas: "Fizemos um grande jogo na 1ª mão, com o Boavista também estivemos bem. Queremos seguir e melhorar ainda mais."A nível individual, Maximiano garantiu que não acusa a pressão, nem a causada pelos fanáticos adeptos turcos, nem a que deriva de estar a seguir os passos de Rui Patrício, atualmente a defender as redes dos ingleses do Wolverhampton depois de marcar uma década nos leões: "O Rui foi um grande guarda-redes aqui no Sporting, mas o meu caminho é o meu caminho e será certamente diferente. Claro que é normal ser comparado, ainda por cima a um guarda-redes tão bom como o Rui, mas não sinto mais peso por isso, sinto-me mais motivado até."Com o castigo de Neto e a lesão de Mathieu, Ilori vai ser titular ao lado de Coates. Numa defesa a quatro, os dois só jogaram juntos esta época nas derrotas fora com Tondela (0-1) e LASK (0-3)."Não vamos entrar a pensar na vantagem. Vamos fazer tudo pela vitória, mas há que trabalhar bastante, ser forte nos duelos e nos momentos decisivos", disse Emanuel Ferro, adjunto de Silas.