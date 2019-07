Maximiano convence Marcel Keizer

Maximiano convenceu Marcel Keizer no estágio da Suíça e vai lutar com Renan pela titularidade na baliza do Sporting.Decisivo no empate frente ao St. Gallen (2-2) com três grandes defesas, o guarda-redes somou pontos no plantel e junto dos dirigentes leoninos que, sabe o, colocaram de parte a vontade de contratar mais um jogador para colmatar a saída de Salin.Mas se no plano inicial dos leões Maximiano seria o suplente de Renan, o titular da temporada passada, agora tudo mudou. A maturidade revelada pelo jovem de 20 anos formado na Academia de Alcochete durante o estágio da Suíça foi determinante para Marcel Keizer lhe dar uma verdadeira oportunidade para assumir a titularidade.O talento de ‘Max’, como é tratado pelos amigos, não surpreende ninguém em Alvalade, pelo que este pode ser o seu ano de afirmação. Mais, osabe que o futebolista tem sido preparado com todo o cuidado para assumir a baliza dos leões.Na estrutura do futebol profissional leonino há muito que Maximiano é visto como o sucessor de Rui Patrício, que deixou Alvalade no início da temporada passada para rumar aos ingleses do Wolverhamton, onde tem brilhado.O defesa-central Domingos Duarte vai transferir-se a título definitivo para o Granada a troco de três milhões de euros, anunciou este domingo o Sporting, que fica com 25% do passe.