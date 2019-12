Maximiano seguro entre os postes agarra titularidade no Sporting

Maximiano agarrou a titularidade na baliza do Sporting com um punhado de defesas de grande qualidade no triunfo sobre o Moreirense, por 1-0, apurou o Correio da Manhã.

O técnico Jorge Silas deixou sempre em aberto que a luta entre o jovem de 20 anos e o brasileiro Renan pela baliza era avaliada jogo a jogo. Neste contexto, Maximiano ganhou créditos com as exibições frente ao PSV Eindhoven (4-0) e agora com o Moreirense (1-0) para a Liga.

Segundo o CM apurou, Maximiano está a viver o sonho. Tido como sucessor de Rui Patrício na baliza do Sporting, o guarda-redes tem sido preparado ao longo dos últimos anos com o mesmo método.

Considerado um jogador muito humilde, Max sente também que chegou a sua altura. Foi preparado em Alcochete para assumir a baliza e, em abono da verdade, trata-se já do grande símbolo da formação na equipa principal. Ainda com uma margem de progressão bastante grande, Max sente-se preparado para assumir em definitivo a defesa das redes leoninas. E não treme com a responsabilidade. "Tem trabalhado toda a vida para isto", disse um fonte próxima do guardião ao CM.

Neto continua internado

Luís Neto continua internado, embora a sua situação clínica seja estável. O defesa-central lesionou-se no jogo com o Moreirense, tendo saído do campo de maca e seguido para o Hospital de Santa Maria, onde permanece devido à fratura na grelha costal com pneumotórax associado.

Leão já pensa no jackpot

O Sporting iniciou esta segunda-feira a preparação do jogo da próxima quinta-feira com o LASK Linz (na Áustria) na última jornada da fase de grupos da Liga Europa. Os leões já estão apurados, mas um triunfo garante o primeiro lugar do grupo e um prémio de mais um milhão de euros.



PORMENORES

Nascido em Braga

Luís Manuel Arantes Maximiano nasceu no dia 5 de janeiro de 1999 em Braga (20 anos). Chegou ao Sporting com 14 anos. Tem 1,90 metros e 86 kg.

Cinco jogos à leão

Max fez cinco jogos. Dois na Liga (Gil Vicente e Moreirense), um na Liga Europa (PSV), umna Taça de Portugal (Alverca)e um na Taça da Liga (Rio Ave).