Mbappé passa a ganhar 167 mil euros por dia no PSG

Chegou ao fim a novela Mbappé. O avançado francês renovou contrato com o PSG até junho de 2025 num negócio que, tal como o 'AS' revelou esta segunda-feira, envolveu valores... estratosféricos.Ora, de acordo com a mesma fonte, o gaulês, que já se tornou no jogador mais bem pago da história do futebol, irá ganhar em torno de 56,4 milhões de euros anuais, excluindo o valor do prémio de assinatura - 300 M€ - e restantes bónus, que deverão inflacionar ainda mais os ganhos.Mas as contas tornam-se ainda mais surreais se dividirmos tudo isto em dias, horas e até... segundos. O francês irá auferir 4,7 milhões de euros por mês, 1,175 M€ por semana, 167.857 por dia, quase 7 mil euros (6.994) por hora, 116,56 euros por minuto e quase dois euros (1,94)... por segundo.Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Mbappé deixou uma mensagem ao universo do Real Madrid , na qual agradeceu aos adeptos e à estrutura dos merengues, que fez "de tudo para facilitar a sua chegada ao clube". "Espero que compreendam a decisão de continuar. Sou francês, e como francês tenho o sonho de continuar e de tentar ver o meu país e o seu campeonato lá em cima", atirou.