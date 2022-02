Um golo de Kylian Mbappé, no último dos quatro minutos de descontos, deu um merecidíssimo triunfo (1-0) ao PSG no duelo de titãs com o Real Madrid, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um resultado lisonjeiro para os merengues, perante o domínio dos franceses. E que mantém os espanhóis vivos na eliminatória.









Com Nuno Mendes e Danilo Pereira no onze inicial, o PSG tomou conta do jogo desde o início. A equipa francesa empurrou o Real para junto da sua baliza, ainda que sem criar verdadeiras situações de golo, com exceção de um lance, aos 17 minutos, em que Mbappé surgiu frente a Courtois.

Pela esquerda, a defender e a atacar, Nuno Mendes esteve em excelente plano e foi um dos mais ativos jogadores do PSG no primeiro tempo. Um quebra-cabeças para o lateral Carvajal.









Na segunda parte, Mbappé voltou a pôr Courtois à prova, aos 50 minutos. E deu o mote para nova cavalgada da equipa parisiense, obrigando de novo o Real Madrid a passar um mau bocado. Aos 62 minutos, Carvajal fez falta sobre Mbappé na área. Penálti que Lionel Messi desperdiçou, permitindo a defesa de Courtois.

O Real Madrid sobrevivia, mas continuava desconfortável no jogo, perante o domínio do PSG. Já com Neymar em campo (entrou aos 72’), regressado de lesão após longa paragem, a pressão acentuou-se. Quando o resultado já parecia feito, surgiu, num derradeiro esforço, o inevitável Mbappé a marcar (após passe de calcanhar de Neymar) e a garantir a justiça mínima ao resultado.