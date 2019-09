Mbemba à espreita da titularidade no FC Porto

Pepe continua a ser a principal dor de cabeça para Sérgio Conceição, na preparação do jogo de amanhã (18h00 Sport TV) com o Portimonense. O central luso-brasileiro ainda realiza trabalho condicionado pelo que o congolês Mbemba pode ser aposta no onze do FC Porto, para o jogo no Algarve.No boletim médico esta sexta-feira divulgado pelos dragões, o jogador de 36 anos, que se lesionou no joelho direito no último jogo do campeonato com o V. Guimarães, aparece como tendo realizado "treino condicionado". Chancel Mbemba surge assim como principal alternativa caso Pepe não recupere a tempo (Diogo Leite é outra das alternativas).Pepe faz este sábado no centro de treinos do Olival o derradeiro teste antes da viagem portista para o Sul do País e só depois será tomada uma decisão.A contas com problemas físicos continua Marega. Contudo, o avançado deve recuperar a tempo e ser titular no jogo com o Portimonense. A novidade acabou por ser Romário Baró, O médio fez "treino integrado condicionado" depois de ter sofrido um toque no joelho direito. O jovem jogador de 19 anos, que esteve ao serviço da seleção sub-21 de Portugal, vai ainda assim manter um lugar no onze de Sérgio Conceição.Aliás o onze, tirando a indefinição no eixo da defesa, não deve ser muito diferente daquele que goleou o V. Guimarães (3-0) em casa no jogo que antecedeu a pausa das seleções.O médio Sérgio Oliveira, recupera de uma lesão no tornozelo direito, é a única baixa confirmada para o duelo em Portimão.n