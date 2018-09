Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mbemba e Soares ainda condicionados e Bazoer em tratamento no FC Porto

O FC Porto iniciou esta segunda-feira a preparação da receção ao Tondela, na sexta-feira, para a sexta jornada da I Liga de futebol, ainda com Mbemba e Soares a treinarem condicionados e Bazoer em tratamento.



De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões' na Internet, o holandês Riechedly Bazoer encontra-se em tratamento a uma luxação no ombro direito, contraída ao serviço da equipa B, o congolês Chancel Mbemba realizou treino integrado condicionado e o brasileiro Soares fez treino condicionado e ginásio.



Os campeões nacionais, que regressaram aos triunfos frente ao Vitória de Setúbal (2-0), no Bonfim, após empates com o Desportivo de Chaves (1-1), para a Taça da Liga, e Schalke 04 (1-1), para a Liga dos Campeões, voltam a treinar na terça-feira, pelas 10h00, novamente à porta fechada, no Olival.



O FC Porto, que soma menos um ponto do que o líder Benfica, recebe na sexta-feira o Tondela (11.º classificado), que no domingo somou o primeiro triunfo frente ao Moreirense (2-0), na sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão.