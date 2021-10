Mbemba foi este domingo substituído aos 16 minutos do jogo da seleção do Congo com Madagáscar (1-0) de qualificação da zona africana para o Mundial de 2022, no Qatar.









O defesa-central do FC Porto abandonou o relvado amparado por dois elementos da equipa médica e com dificuldades em colocar o pé direito no chão, depois de uma entrada mais dura de um adversário.

Esta lesão já fez soar o alarme no FC Porto, que pode perder o jogador nos próximos jogos, nomeadamente com o Sintrense para a Taça de Portugal, no dia 15 (sexta-feira), e com o Milan (dia 19) a contar para a Liga dos Campeões. O jogador da República Democrática do Congo vai agora ser submetido a vários exames de forma a determinar a real extensão da lesão.









Leia também Otávio sem folgas no FC Porto Os dragões estão atentos à situação do atleta, que deverá regressar esta segunda-feira ao Porto e voltará a ser examinado, desta feita pelos médicos do clube.

O FC Porto regressa esta segunda-feira aos treinos, ainda que com muitas ausências devido aos compromissos das seleções, dando início à preparação do jogo da Taça de Portugal com o Sintrense, do Campeonato de Portugal.