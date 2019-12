A Bola de Ouro 2019 vai ser entregue esta segunda-feira mas durante o domingo surgiram no Twitter diversas publicações dando conta da alegada votação final do prémio atribuído pelo 'France Football', consagrando Messi como o melhor do Mundo.A lista teria sido revelada pela Mediaset:1. Messi 446.2. Van Dijk 3823. Mohamed Salah 1794. Cristiano Ronaldo 1335. Sadio Mané 976. Allisson Becker 827. MBappé 558. De Jong 309. De Ligt 2910. Hazard 21