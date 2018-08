Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médio André Santos assina pelo Belenenses por duas temporadas

Proveniente do Universidade Craiova, jogador manifestou satisfação por "regressar ao campeonato nacional".

23:24

O médio André Santos, de 29 anos, foi esta segunda-feira anunciado como reforço do Belenenses, com um contrato válido por duas temporadas, anunciou esta segunda-feira em comunicado a equipa da I Liga de futebol.



Proveniente do Universidade Craiova (Roménia), André Santos manifestou satisfação por "regressar ao campeonato nacional".



"Queria voltar a Portugal pela visibilidade do nosso campeonato e fiquei feliz quando surgiu esta oportunidade. Aliás, já havia conversas desde o início da temporada", indicou o jogador, manifestando identificação com o tipo de jogo preconizado pelo treinador Silas.



Sobre a equipa referiu: "Vi o jogo em Tondela e fiquei muito agradado com o grupo. Circula bem a bola, joga como gosto. Está tudo ainda muito no início, quero jogar o máximo de jogos possíveis e contribuir para o sucesso desta equipa de qualidade."