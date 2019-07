Médio David Tavares renova com Benfica até 2024

O médio David Tavares, jogador da formação integrado na pré-época da equipa principal de futebol, renovou contrato com o Benfica até 2024, com uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros.



A informação foi esta quarta-feira avançada pelo clube, com David Tavares, de 20 anos, campeão nacional de juniores em 2017/18, a mostrar-se muito satisfeito e otimista após uma lesão que o afastou quase toda a anterior época.





O médio, que volta a ser chamado à pré-época da equipa principal, tinha-se lesionado em junho de 2018, também no arranque dos trabalhos com o plantel então às ordens de Rui Vitória, sofrendo uma rotura de ligamentos.Esta temporada, o jogador volta a ter uma oportunidade para se mostrar, num grupo que inclui mais quatro jogadores da formação: os defesas Pedro Álvaro e Nuno Tavares, e os médios Tiago Dantas e Nuno Santos."Normalmente é uma lesão complicada, os atletas que a têm voltam sempre com um pouco de receio, mas a minha recuperação foi de top, correu bem, tive grandes profissionais a trabalhar comigo e o míster Renato [Paiva] foi fantástico", disse o jogador, em declarações à BTV.David Tavares iniciou a ligação ao futebol no Atlético Clube Tojal, do qual saiu para os iniciados do Loures e depois para os juvenis do Sporting, antes de se vincular aos juniores do Benfica em 2016/17.Na terça-feira, o Benfica também anunciou a renovação até 2024 de Florentino, médio que se estreou na última época na equipa principal, igualmente até 2024 e com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.