Médio Enzo Pérez brilha na baliza do River Plate

Enzo Pérez virou herói do River Plate. O médio argentino jogou como guarda-redes (e ainda assim lesionado) num encontro da Taça Libertadores, no qual a vitória (2-1) sorriu à equipa de Buenos Aires, diante do Independiente Santa Fe, da Colômbia.









Os mais de 20 casos de Covid-19 na formação argentina (entre eles os quatro guarda-redes do plantel), bem como a nega da Conmebol em deixar inscrever um jogador dos escalões de formação para a baliza, levaram o antigo jogador do Benfica a assumir as luvas no jogo desta quinta-feira. Mesmo lesionado numa coxa, Enzo Pérez teve uma prestação exemplar e sofreu um golo apenas ao minuto 70’.