Médio Enzo Pérez forçado a jogar à baliza após surto de Covid-19 no River Plate

O antigo jogador do Benfica Enzo Pérez vai mesmo assumir a baliza do River Plate, no jogo da Taça Libertadores, da quinta jornada do Grupo D.

O argentino está com uma distensão muscular e foi forçado a assumir a posição de guarda-redes para que o River Plate possa alinhar com onze jogadores no início do encontro.

Um surto de Covid-19 assolou a equipa, com pelo menos 20 jogadores infetados. Um deles é o guarda-redes.

O River Plate ainda tentou inscrever dois atletas dos escalões de formação, mas o pedido foi negado.