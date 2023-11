Médio espanhol Gavi lesiona-se com gravidade e pode falhar Euro 2024

O médio internacional espanhol Gavi sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, anunciou esta segunda-feira o FC Barcelona, sem indicar o tempo de paragem que poderá afastar o futebolista do Euro2024.

Em comunicado, o clube catalão refere que o jogador, de 19 anos, sofreu uma "rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão associada ao menisco externo", no domingo, ao serviço da seleção espanhola, sem indicar o tempo previsto de paragem.

Gavi, que em 2022 recebeu o prémio Golden Boy, que distingue o jogador mais promissor a atuar na Europa com menos de 21 anos, foi substituído, no domingo, aos 26 minutos do jogo entre a Espanha e a Geórgia (3-1), de apuramento para o Euro2024, tendo a lesão sido confirmada pelos exames entretanto realizados.

O jovem futebolista deverá ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias, e poderá ficar afastado dos relvados até ao final da época, pois o tempo médio de recuperação ronda os oito meses.