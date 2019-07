Médio francês Mabrouk Rouai promovido ao plantel principal do Nacional

O médio francês Mabrouk Rouai vai integrar o plantel principal do Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol, na época 2019/2010, anunciou esta segunda-feira o clube madeirense.O médio franco/argelino de 18 anos, que na temporada passada fez parte da equipa que assegurou a subida ao principal escalão nacional de juniores, rubricou um contrato válido por quatro temporadas com o clube insular.Mabrouk Rouai chegou ao Nacional na temporada passada, para integrar os juniores, proveniente do SC Air Bel, equipa de Marselha.