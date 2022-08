O Sporting continua ativo no mercado em busca de soluções para o reforço do plantel. Segundo apurou o CM, há vários alvos definidos e um deles está identificado: chama-se Sotiris Alexandropoulos e é médio de 20 anos do Panathinaikos. Trata-se de uma das maiores promessas do futebol grego e, apesar da tenra idade, possui enorme cultura futebolística e grande maturidade.









Ver comentários