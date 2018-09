Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médio italiano Claudio Marchisio assina pelo Zenit

Jogador foi apontado aos três grandes de Portugal.

20:33

O médio internacional italiano Claudio Marchisio foi contratado pelos russos do Zenit, que aproveitaram a situação de futebolista 'livre' do médio de 32 anos.



Marchisio chegou, de acordo com a imprensa, a estar nos planos dos três 'grandes' portugueses, Sporting, FC Porto e Benfica, mas optou pelo Zenit.



O jogador, que 'cresceu' na Juventus, equipa em que fez toda a formação e chegou a sénior, fez na última temporada 20 jogos pela campeã italiana.



Depois de ter representado a Juventus (de 2006 a 2018) e o Empoli (em 2008, por empréstimo), Marchisio assume pela primeira vez a experiência de um campeonato estrangeiro.