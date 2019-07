Médio Luka Oliveira reforça o Famalicão

O médio Luka Oliveira é o novo jogador do Famalicão, após ter representado na temporada passada o Sporting de Espinho, no Campeonato de Portugal, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.Luka Oliveira, de 21 anos, chega ao clube recém-promovido ao principal escalão, depois de ter realizado 36 jogos pelo Espinho, considerando, em declarações ao sítio oficial do Famalicão na Internet, que a mudança "era irrecusável".O Famalicão confirmou ainda que os jovens André Ricardo, que ajudou a equipa de sub-19 a conquistar o título da segunda divisão, e Jorge Pereira, que esteve emprestado à Oliveirense, da II Liga, vão integrar o plantel para a época 2019/20.