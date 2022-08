O médio norueguês Fredrik Aursnes vai mesmo ser reforço do Benfica e deve ser oficializado na próxima semana, sabe o CM.



Os encarnados tinham como prioridade concluir as saídas de Meité e sobretudo de Weigl para depois fecharem o jogador do Feyenoord. Contudo, a incerteza em relação ao futuro da dupla levou a administração liderada por Rui Costa a resolver o negócio com o médio-defensivo nórdico, de 26 anos.









