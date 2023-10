O médio Alan Varela impressionou a equipa técnica do Barcelona no recente jogo com o FC Porto para a Liga dos Campeões (1-0), revelou na quarta-feira a imprensa espanhola.









O jogador contratado pelos dragões ao Boca Juniors por oito milhões de euros deixou boa impressão no jogo do Dragão frente aos catalães e está a ser observado com mais regularidade desde essa altura.





Varela foi muito elogiado e até foi relembrado que em menino frequentou as escolas do Barcelona na Argentina, antes de brilhar pelo Boca Juniors. As notícias dão ainda conta de que terá sido nessa altura que o médio ganhou o ‘estilo Barça’.



Leia também Meio-campo do FC Porto reforçado para travar Barcelona Segundo acrescenta a imprensa espanhola, o médio já está no lote de três jogadores identificados pelo Barça. Além de Varela, figuram na lista Florian Wirtz (médio-ofensivo do Leverkusen) e Arthur Vermeeren (médio-defensivo do Antuérpia).

O primeiro toque rápido na bola e a sua visão de jogo fazem de Alan Varela um jogador cobiçado, mas os catalães temem que o seu valor esteja inflacionado após o contrato com o FC Porto até 2028.





Entretanto, o médio Eustáquio lesionou-se ao serviço da seleção canadiana e vai falhar o jogo particular com o Japão (na sexta-feira). Está de regresso ao Porto para dar início aos tratamentos.