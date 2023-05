Com a saída iminente de Ugarte a troco de 60 milhões de euros, os cofres do Sporting vão atingir os 210,3 milhões de euros só com a venda de médios nos últimos quatro anos.



A primeira grande venda foi a de Bruno Fernandes ao Manchester United, que até agora, com o apuramento dos red devils para a Champions, já chegou aos 65 milhões de euros.









