Rui Costa estipulou um incentivo extra de 2 milhões de euros para o plantel no caso de eliminação do Inter e da consequente passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, apurou o Correio da Manhã. O presidente do Benfica já comunicou que o valor do bónus será para dividir por todos: equipa técnica, jogadores e até outros elementos do staff profissional.









