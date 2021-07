Meité aponta à estreia no Benfica já este domingo

Meité fez esta sexta-feira o primeiro treino pelo Benfica e pode estrear-se já este domingo (20h00) no jogo de preparação frente ao Marselha, o último agendado antes da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions.Mais do que ter posado para as primeiras fotografias como jogador encarnado, o médio francês de 27 anos trabalhou esta sexta-feira pela primeira vez com os restantes colegas, durante a tarde, e teve o primeiro contacto com Jorge Jesus.O treinador, sabe o, confia nas capacidades do ex-jogador do Torino, que na última temporada jogou no Milan por empréstimo. Contudo, preferia ter tido mais tempo para preparar o médio de modo a que possa ser uma opção efetiva frente ao Spartak Moscovo, no jogo da Rússia, já a 4 de agosto, na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.De qualquer modo, o técnico acredita que vai rentabilizar um reforço pelo qual as águias pagaram 7 milhões de euros. Meité assinou contrato por cinco anos, até junho de 2026.Gonçalo Ramos está a convencer Jorge Jesus pela polivalência. O treinador aprecia a forma como o avançado preenche toda a frente de ataque, sem perder instinto goleador.Tudo indica que Jorge Jesus vai utilizar uma defesa a quatro no início da época. A chegada tardia de Otamendi após a Copa América foi decisiva.