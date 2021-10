Jorge Jesus está desiludido com Meité. O médio, cujo rendimento não está dentro do que o treinador do Benfica considera desejável, ameaça falhar o objetivo para o qual foi contratado: ser uma alternativa válida a Weigl.Meité foi uma escolha de Rui Pedro Braz. O diretor para o futebol dos encarnados avançou para a contratação do francês após recolher informações, dentro e fora do clube da Luz, que apontavam o médio de 27 anos como uma aposta segura para o meio-campo.