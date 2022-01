Melhor marcador do Leixões Sapara diz ter sido "cuspido" por um adepto

O nigeriano Sapara, melhor marcador do Leixões na II Liga de futebol, revelou esta terça-feira ter sido insultado e cuspido por "alguns adeptos" leixonenses na segunda-feira, após o jogo com o Chaves, que acabou empatado 1-1.

Sapara foi o autor do golo da sua equipa nesse encontro, tendo atingido os sete golos no campeonato, além de ter ainda um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga, mas, apesar disso, diz ter sido alvo da fúria de simpatizantes leixonenses já no exterior do Estádio do Mar, em Matosinhos.

"No final do jogo, um adepto do Leixões dirigiu-se a mim e atacou-me, cuspindo-me na cara sem motivo válido nenhum", registou o jogador na sua página na rede social Facebook.

Sapara acrescentou que o "incidente exige a ação imediata" dos dirigentes leixonenses, para que a pessoa que o ofendeu seja responsabilizada pelos seus atos, frisando que "nunca mais" aceitará qualquer desrespeito.

"A Leixões SC -- Futebol, SAD vem por este meio repudiar e lamentar o comportamento de alguns adeptos no final do jogo de ontem (segunda-feira) com o GD Chaves, em que o nosso jogador Adewale Sapara foi vítima de atitudes que, de uma vez por todas, têm de ser banidas do desporto e da sociedade", reagiu hoje a entidade leixonense.

Em comunicado, a SAD do Leixões acrescenta que, "juntamente com as autoridades", está a analisar as imagens gravadas no sistema de vigilância e promete "agir em conformidade para acabar com atitudes racistas e xenófobas como as que se assistiram ontem".

"Não permitiremos, jamais, que tais atitudes voltem a acontecer no Leixões. Por isso, vamos identificar o(s) autor(es) deste lamentável incidente, agir criminalmente e proibir a entrada no Estádio do Mar", pode ler-se ainda no mesmo comunicado.

