Jogo do Vitória Setúbal frente ao Portimonense marcado por melhores defesas do que ataques

Vitória Setúbal e Portimonense empataram a zero, numa partida em que ambas as equipas defenderam muito melhor do que atacaram.Com o nulo alcançado fora de portas, os algarvios interromperam um ciclo de três derrotas consecutivas, enquanto os sadinos somaram o seu quarto jogo seguido sem perder (três igualdades e um triunfo).No primeiro tempo, os anfitriões entraram melhor e estiveram perto de marcar em duas ocasiões ainda antes de se cumprirem cinco minutos de jogo, por Mansilla e Berto. Na área contrária, o acerto do Portimonense também esteve longe de ser o desejado, como ilustram os lances protagonizados por Júnior Tavares e Ailton Boa Morte, também sem engenho para marcar, aos 23’ e 36’.Na segunda parte, ambos os conjuntos fizeram mexidas para tentar chegar ao golo, mas, tal como tinha sucedido antes do intervalo, as defesas foram muito mais eficientes [o Vitória ficou com a baliza a zeros em cinco das seis jornadas realizadas] nas suas funções do que o setor ofensivo.