A ligação de Amélia Morais, conhecida por Melinha, ao Sp. Braga levou o executivo municipal a dar o seu nome a uma das ruas da cidade.A Comissão de Toponímia está a estudar qual a melhor artéria, que deverá ser uma nas imediações do Estádio Municipal.Dona Melinha assistiu pela primeira vez a um jogo do Sp. Braga aos nove anos e, durante décadas, acompanhou todos os jogos do clube, quer fosse em Portugal ou no estrangeiro. Morreu na segunda-feira, aos 86 anos, na sua casa em Braga.