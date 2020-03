Membro do Conselho de Comunicação do Sporting chama "anormais" a sportinguistas

"Cá dentro como Sportinguista. Lá fora os anormais..." Este foi o post publicado por Ricardo Agostinho que gerou polémica nas redes sociais, apesar de ter sido retirado pouco depois pelo próprio.Ricardo Agostinho é diretor criativo da empresa Gravity, que trabalha para o Sporting, e faz parte do Conselho de Comunicação, uma mini estrutura criada para pensar a estratégia comunicacional do clube, da qual também faz parte Frederico Varandas."Ontem à tarde [domingo], quando estava a passar na manifestação em frente ao estádio, fui insultado mais do que uma vez. Ao entrar no estádio, a quente, fiz um post privado no Facebook. Retirei o mesmo mais tarde por considerar que me excedi. Obviamente que não me estava a referir aos adeptos e sócios do Sporting e que foi um desabafo menos feliz da minha parte", referiu Ricardo Agostinho aosobre o referido post, que surgiu acompanhado de uma fotografia do interior de Alvalade quando decorria o Sporting-Aves, que os leões ganharam por 2-0.Antes do encontro da 24ª jornada, cerca de 3000 pessoas afetas ao clube participaram numa manifestação nas imediações do estádio de Alvalade, pedindo a demissão do presidente Frederico Varandas.Ricardo Agostinho integrou a lista que Bruno de Carvalho apelidou de ‘sportingados’.Marchesín (FC Porto) aproveitou os dois dias de folga concedidos por Sérgio Conceição, após o jogo com o Rio Ave (1-1), para visitar o compatriota Acuña (Sporting). O leão partilhou a fotografia nas redes sociais, domingo, depois de vencer o Aves (2-0).Coates destacou o trabalho da equipa do Sporting na vitória frente ao Aves (2-0). "Bom trabalho de equipa. +3!!", escreveu nas redes sociais. Já Acuña destacou: "Bom triunfo. Continuamos a somar."Carlos Queiroz convocou Borja (Sporting) e Uribe (FC Porto) para os jogos de qualificação para o Mundial 2022 da Colômbia com a Venezuela (dia 27) e o Chile (dia 31).