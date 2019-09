Mendy é craque para a defesa do FC Porto

O jovem central Formose Mendy (18 anos) foi contratado há poucos dias pelo FC Porto, mas já há quem o aponte como um futuro titular no eixo da defesa portista, apurou o Correio da Manhã.

O senegalês estava há já algum tempo debaixo de olho do scouting portista, que acabou por se antecipar a vários colossos europeus. Internacional sub-20 pela sua seleção, o jogador tem uma estampa física impressionante: 1,91 metros e 80kg. Formose Mendy deve ser aposta no FC Porto B, mas com a expectativa de ser chamado, ainda no decorrer desta temporada, aos trabalhos da equipa principal às ordens de Sérgio Conceição.

O senegalês assinou contrato por três temporadas proveniente do AF Daroum Salam (academia de futebol do Senegal). O atleta participou nas últimas edições do CAN (Taça das Nações Africanas) e do Campeonato do Mundo de sub-20 com a seleção do Senegal.

Mendy tenta assim inverter as más apostas dos dragões em africanos para o eixo a defesa. Addy (Senegal), Ba (Senegal), Opare (Gana) e Chidozie (Nigéria) passaram pelo Dragão nas últimas épocas mas não vingaram. Chancel Mbemba (Congo) integra o plantel desde a época passada mas ainda não mostrou argumentos para ser titular.

Para além do congolês Mbemba, Sérgio Conceição conta no seu plantel com os centrais Marcano, Pepe (recupera de lesão) e o jovem Diogo Leite (20 anos). O venezuelano Osório foi emprestado aos russos do Zenit enquanto Diogo Queirós foi cedido ao Mouscron da Bélgica.