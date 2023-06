Menino a quem Sérgio Conceição entregou camisola deixa-lhe uma mensagem

Nunca será só futebol pic.twitter.com/ZXGpTbdPqk — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2023

Uma criança, adepta do FC Porto, deixou este domingo uma mensagem ao treinador do clube, Sérgio Conceição, depois da conquista da Taça de Portugal."Obrigada pela camisola e pela Taça. Estou muito feliz", disse Diego durante um direto para a Sport TV.De acordo com o Jornal de Notícias, em abril, Sérgio Conceição conviveu com alguns adeptos depois de uma conferência de imprensa da antevisão do jogo com o Famalicão e acabou por oferecer uma camisola a uma criança.O FC Porto conquistou este domingo a Taça de Portugal, num jogo contra o SC Braga, tendo ganhado por 2-0.