Mercado de Alvalade: venda de craques dá lucro recorde

O Sporting fechou o 1.º semestre desta época com o maior lucro (58,3 milhões de euros) da sua história neste período. Este resultado deve-se a um volume de negócios recorde (178,1 milhões de euros), assente sobretudo na venda de jogadores (receita bruta acima dos 136 milhões de euros) que compensou o défice operacional.Com a ausência da Liga dos Campeões, o encaixe do Sporting na primeira metade da época com as provas europeias desceu de 35,4 milhões de euros para 10,4 milhões de euros. Esta quebra de 25 milhões de euros foi atenuada por ligeiras melhorias noutras componentes, como publicidade, merchandising (quase duplicou) e bilheteira, mas não o suficiente para evitar uma descida de 19 milhões de euros na receita corrente (dos 74,4 milhões de euros para os 55,4 milhões de euros).Por outro lado, a despesa do dia a dia aumentou 4,9 milhões de euros (dos 65 milhões de euros para os 69,9 milhões de euros), sobretudo devido aos fornecimentos e gastos com pessoal. Os órgãos sociais da SAD tiveram um corte salarial (dos 447 mil euros para os 314 mil euros) e os prémios de desempenho caíram quase 2 milhões de euros, mas a remuneração base dos trabalhadores (com os jogadores à cabeça) aumentou 6,2 M € (dos 27,9 milhões de euros para os 34,1 milhões de euros).Contas feitas, o balanço operacional sem transação de jogadores deu um prejuízo de 14,5 milhões de euros . A componente financeira contribuiu positivamente com 6,5 milhões de euros, baixando o buraco para 8 milhões de euros.Este défice nas restantes parcelas, porém, foi resolvido pelo mercado de transferências. Entre vendas, empréstimos, extras de jogadores transacionados anteriormente e o mecanismo de solidariedade, e depois de descontados custos como o valor contabilístico dos atletas, percentagens na posse de terceiros, comissões a agentes e amortização dos elementos do plantel, as operações com futebolistas deram um lucro de 66,3 milhões de euros.Fechando o exercício com o resultado positivo de 58,3 milhões de euros, a SAD melhorou os capitais próprios para 67,2 milhões de euros (o ativo é de 398,6 milhões de euros e o passivo está nos 331,4 milhões de euros).