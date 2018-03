Messi abandona camarote ao ver Argentina levar o sexto golo contra a Espanha

Mago argentino não jogou e viu a sua equipa levar uma goleada histórica.

Impedido de jogar por problemas físicos, Leo Messi assitiu de um dos camarotes do Wanda Metropolitano ( o novo estádio do Atlético de Madrid) a um dos piores desastres da seleção Argentina da história mais recente.Isco e companhia selaram em 6-1 a vitória da Espanha no jogo particular disputado esta terça-feira. Quando o médio do Real Madrid marcou o seu terceiro golo na partida, fixando o marcador em 6-1 aos 74 minutos, Messi não aguentou mais. O astro argentino levantou-se e saiu, incapaz de ver mais a paupérrima exibição que os colegas faziam no relvado.A derrota estrondosa da Argentina está a gerar muita polémica no país, com os jornais a espelharem a desilusão dos adeptos. O La Nacion faz um título que espelha o desalento: "Sem Messi, não há paraíso nem aspirações: a seleção passa a ser uma equipa de gente amontoada".Lembre-se que Messi chegou a anunciar a saída da seleção, depois de perder a final da Copa América contra o Chile, em 2016. Voltou atrás na decisão, ma jogos como o de terça-feira não fazem muito pela sua vontade de continuar.