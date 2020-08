Messi ameaça deixar o Barça após humilhação na Champions

A goleada sofrida pelo Barcelona (8-2) frente ao Bayern na Luz provocou um terramoto nos meios futebolísticos.Pela primeira vez desde 2008, os catalães terminam uma época sem qualquer título, depois de um ano marcado pela tensão entre jogadores e direção. A humilhação sofrida aos pés dos bávaros acabou por ser a gota de água.Agora, Messi ameaça bater com a porta. Escreve a Cadena COPE que o argentino terá exigido uma revolução no banco e na presidência do clube. Caso estas alterações não se venham a verificar, o capitão do Barcelona deixa Camp Nou.Um ultimato que acaba por ir ao encontro das declarações de Piqué no final do jogo. "O clube precisa de mudanças! Não falo de jogadores, do treinador, o clube precisa de mudanças sérias. Se me tenho de ir embora para que venha sangue novo, ofereço-me para ir", disse o defesa no final do encontro.A humilhação histórica levou também à ira dos adeptos que colocaram tarjas à porta do centro de treinos dos catalães. "Direção e jogadores: a vergonha de 120 anos de história", é possível ler numa das tarjas.Quique Setién, técnico que chegou em janeiro, tem os dias contados e já se estudam sucessores. Arrasado pela imprensa espanhola foi também o lateral português Nélson Semedo, depois de uma exibição desastrosa na Luz.