Messi com um pé fora do Barcelona

Poderá estar mesmo a chegar ao final a ligação de Leo Messi com o Barcelona. Segundo a RAC1, esse terá sido o caminho que o argentino apontou a Ronald Koeman na reunião esta quinta-feira realizada entre ambos na Catalunha, na qual terá assumido que não vê o seu futuro muito claro nos catalães."O jogador assegurou que neste momento se vê mais fora do que dentro do clube, mas é consciente das dificuldades que teria para sair devido às suas condições contratuais atuais", refere a RAC1 no seu relato, no qual explica que, confrontado com a situação, o Barcelona continua a referir que conta com o jogador.Leo Messi, refira-se, tem contrato com o Barcelona por mais uma temporada.