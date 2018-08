Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Messi faz 'cueca' a jornalista a mais de 40 metros de distância

Internacional argentino mostrou o que vale num vídeo que se está a tornar viral.

17:22

Leonel Messi mostrou o que vale num recente treino do Barcelona, esta sexta-feira, ao fazer uma 'cueca' a um jornalista que estava em campo.



O internacional argentino estava a mais de 40 metros do indíviduo que relatava o treino e decidiu lançar a bola na direção do jornalista. A bola voou e passou, calmamente, por entre as pernas do jornalista.