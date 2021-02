Messi mais perto do PSG

"A carta secreta do PSG", escreveu na capa a revista francesa ‘France Football’, que é ilustrada por uma fotomontagem em que Lionel Messi surge com a camisola do clube parisiense.O título gaulês assegura que Messi vai transferir-se para o campeão francês no dia 1 de julho, logo após terminar o contrato com o Barça, e refere que Neymar, antigo companheiro do argentino nos catalães, será fundamental para atrair o craque. A revista diz saber as condições em que o capitão do Barça chegará ao PSG, mas não as revela.Ángel Di María, avançado do PSG, aumentou a especulação quando assegurou que "há muitas possibilidades" do seis vezes vencedor da Bola de Ouro se mudar para a capital francesa. A declaração do argentino que passou pelo Benfica não caiu bem ao compatriota. Messi afirmou, mesmo, que, até ao final da época, não tomaria nenhuma decisão.A tensão entre o craque e o Barcelona, pelo menos aparentemente, diminuiu, depois de Josep Bartomeu ter deixado a presidência do clube catalão.O número 10 da equipa da cidade condal já mostrou a vontade de esperar pelas eleições no Barça, agendadas para 7 de março.A revelação da publicação gaulesa surge a pouco mais de uma semana do Barcelona-PSG. O encontro, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realiza-se na próxima terça-feira.Messi cumpre a décima sétima temporada ao serviço do Barcelona, onde se estreou como profissional em 2004/05. É o único clube da sua carreira.