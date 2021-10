'Messi, perdoa a minha mãe': Menino argentino pede desculpa por se chamar... Cristiano

"Messi, perdoa a minha mãe, não sabia o que fazia, chamou-me Cristiano", escreveu o jovem num cartaz que exibiu à porta do hotel onde se encontrava a seleção argentina.



Os argentinos, claro, torcem sempre por Messi, e um menino argentino quis manifestar-se sobre isso. A mãe chamou-o de... Cristiano.

Messi ou Cristiano Ronaldo? Esta será a eterna questão dos amantes do futebol. São dos melhores jogadores de futebol do mundo, e a rivalidade está sempre presente entre ambos na disputa pelos títulos e recordes.No que toca às crianças, os dois craques são os ídolos de muitos e até Cristianinho, filho de CR7, idolatrou o rival do pai: Messi.