Messi é o vencedor da Bola de Ouro deste ano. A notícia foi esta sexta-feira avançada pela RTP. A estação garante que o avançado, de 34 anos, já foi informado e até já concedeu a habitual entrevista à ‘France Football’, publicação responsável pela eleição e entrega do galardão.





A confirmar-se, Messi é distinguido pela sétima vez, aumentando a vantagem para Cristiano Ronaldo, que soma cinco Bolas de Ouro. O argentino teve na conquista da Copa América com a Argentina, em julho, o ponto alto de um ano de 2021 dividido entre o Barcelona e o PSG, que reforçou a custo zero no início da atual época.