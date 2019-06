Michel Platini detido em Paris

Michel Platini, presidente da UEFA entre 2007 e 2015, foi esta terça-feira detido por suspeitas de corrupção. Em causa está a atribuição do Mundial de futebol de 2022 ao Qatar, envolvida em polémica desde o seu anúncio em 2010. O ex-dirigente terá sido levado para o gabinete anticorrupção da PJ francesa (OCLCIFF), em Nanterre (Paris), segundo o jornal online francês ‘Mediapart’.No centro da investigação estará uma reunião, realizada no dia 23 de novembro de 2010, entre o então presidente francês Nicolas Sarkozy e o príncipe herdeiro do Qatar e atual emir, Tamim bin Hamad al-Thani, na qual também participou Michel Platini.Além das suspeitas das autoridades francesas, Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, tornou público, em outubro de 2015, um alegado "acordo de cavalheiros", que previa a atribuição da organização do Mundial de 2018 à Rússia - que se verificou -, e do de 2022 aos Estados Unidos. Segundo o suíço, o plano fracassou devido "à interferência de Sarkozy", que terá pedido a Platini para votar no emirado do Oriente Médio.Entretanto, a assessoria de comunicação de Michel Platini negou que o ex-dirigente tenha cometido qualquer ilegalidade: "Não têm rigorosamente nada com que se recriminar e é totalmente alheio a factos que o ultrapassam." De acordo com o documento, Platini foi "ouvido como testemunha, num quadro que o impede de contactar com outras pessoas" envolvidas no processo.