Está encontrado o adversário do Benfica para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Trata-se do Midtjylland, equipa dinamarquesa que esta tarde/noite foi a Larnaca afastar o AEK local.



O encontro acabou em empate a 1 golo no final dos 90 e 120 minutos, ficando a decisão para os penáltis, decisão na qual foram os nórdicos os mais frios.

