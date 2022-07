Midtjylland goleia na Dinamarca antes de visitar o Benfica para a 'Champions'

O Midtjylland, adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, goleou esta sexta-feira em Odense por 5-1, a abrir a terceira jornada da Liga dinamarquesa de futebol.

A goleada começou a 'desenhar-se' aos 24 minutos, quando o médio Anders Dreyer abriu o marcador, mas o Odense conseguiu reagir e aos 32 restabeleceu a igualdade, através do médio Mads Frokjaer.

No entanto, na segunda parte, o Midtjylland 'atropelou' o adversário com mais quatro golos, aos 52, 58, 61 e 73 minutos, por Gustav Isaksen, Anders Dreyer, que 'bisou', pelo avançado guineense Sory Kaba, e pelo internacional dinamarquês Pione Sisto.

Com este triunfo, o Midtjylland subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Liga dinamarquesa, com quatro pontos, a dois do duo que partilha a liderança, o Nordsjaelland e o Horsens, primeiro e segundo classificados, ambos com menos um jogo, enquanto o Odense segue em 11º e penúltimo lugar, com três.

De referir que o treinador Bo Henriksen tinha sido despedido do Midtjylland, logo após os dinamarqueses eliminarem os cipriotas do AEK Larnaca, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e a cinco dias de defrontarem o Benfica para a terceira pré-eliminatória, tendo sido substituído, interinamente, pelo adjunto Henrik Jansen.

O Benfica recebe o Midjylland na próxima terça-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20h00, na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, jogando na Dinamarca, na segunda mão, na terça-feira seguinte, dia 09 de agosto.