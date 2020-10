Miguel Luís deixa Sporting ao fim de 11 anos e reforça Vitória de Guimarães

O médio Miguel Luís transferiu-se esta terça-feira do Sporting, emblema da I Liga portuguesa de futebol que representava há 11 anos, para o Vitória de Guimarães, clube que anunciou a sua contratação três épocas, com mais duas de opção.

O clube de Guimarães informou ainda, na nota publicada no sítio oficial, que passou a deter 50% dos direitos económicos do internacional português sub-21, após uma transferência que "não envolveu custos".

O futebolista, de 21 anos, vai prosseguir a carreira em Guimarães, depois de ter cumprido quase toda a formação pelo clube de Alvalade, de ter subido à equipa B 'leonina' na época 2017/18, tendo realizado 15 jogos na II Liga, e de ter competido pela formação principal 'verde e branca' nas duas últimas temporadas.

Miguel Luís apontou dois golos em 14 jogos oficiais pela equipa principal do Sporting durante a época 2018/19, tendo participado nas conquistas da Taça de Portugal e da Taça da Liga, e perdeu espaço no plantel em 2019/20, ao contabilizar apenas sete partidas, todas realizadas entre setembro e dezembro de 2019.

Natural de Coimbra, o médio tem sido presença regular nas seleções jovens portuguesas e sagrou-se campeão europeu sub-17, em 2016, numa prova decorrida no Azerbaijão, e de sub-19, em 2018, na Finlândia.

O jogador é o 17.º reforço do Vitória de Guimarães, atual oitavo classificado da I Liga, com quatro pontos ao cabo de três jogos, no mercado de transferências em curso, que encerra esta terça-feira.