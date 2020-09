Miguel Oliveira arranca mal no GP São Marino

Miguel Oliveira terminou este domingo o GP São Marino na 11ª posição. Após o triunfo histórico na Áustria, o piloto português da KTM teve um mau arranque na 7ª prova do Mundial e acabou por andar longe dos lugares cimeiros ao longo da corrida, que foi ganha pelo italo-brasileiro Franco Morbidelli. O piloto da Yamaha foi o mais rápido ao terminar a prova em 42:02.272 minutos, com 2.217 segundos de vantagem sobre Francesco Bagnaia (Ducati) e menos 2.290s que Joan Mir (Suzuki).









Miguel Oliveira, que partiu do 12º posto da grelha, arrancou em falso e perdeu três posições. O piloto almadense, de 25 anos, conseguiu recuperar quatro lugares, tendo ainda beneficiado da queda do então líder do campeonato, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), mas acabou por ser insuficiente e terminou a corrida fora do top10, a 12 segundos de Morbidelli, o quarto piloto a estrear-se a vencer este ano. “Foi complicado ganhar posições, sobretudo no início da corrida, mas tivemos um bom ritmo. Vamos tentar algumas coisas para termos um fim de semana melhor e, sobretudo, uma melhor qualificação”, afirmou Miguel Oliveira.

Com o resultado de domingo, Miguel Oliveira somou mais 5 pontos no Mundial, mas desceu uma posição, ocupando agora o 10º posto, com 48 pontos. Já o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que terminou a corrida no 7º lugar, ascendeu à liderança, com 76 pontos.





A próxima corrida disputa-se no fim de semana - mais precisamente no dia 20 -, no mesmo circuito, mas com a denominação de GP da Riviera de Rimini.